Calciomercato Juventus: decisione shock per Sancho

Sembra ormai fatto il passaggio del giovane talento inglese Jadon Sancho in Premier League. Il calciatore rimarrà ancora con il Borussia Dortmund. Manchester United beffato.

Zorc (ds Dortmund): “Sancho rimarrà con noi“

Il Manchester United stava preparando il grande ritorno in Premier League del nazionale inglese Jadon Sancho (è cresciuto nelle giovanili del Manchester City). Si era parlato addirittura di quasi 120 milioni di euro per prelevarlo dalla società tedesca, ma tutto ad un tratto le cose sono cambiate. A spegnare gli entusiasmi in casa ‘Red Devils‘ ci ha pensato il direttore sportivo dei gialloneri, Michael Zorc: “Abbiamo adeguato lo stipendio al calciatore grazie alle sue prestazioni della scorsa estate. Abbiamo prorogato il suo contratto ancora di un anno fino al 2023. Il giocatore giocherà con noi anche la prossima stagione.

La decisione è stata presa ed è definitiva. In tutta onestà siamo rimasti molto sbalorditi da alcune notizie che abbiamo letto qualche settimana fa, anche se noi siamo sempre stati rilassati. Mi riferisco ai media: bisogna tener conto che Sancho ha solo venti anni e di non seguire ogni diceria, ma di vedere i fatti“.

Lo United dovrà cambiare obiettivo

Sfumato Sancho, il club di Ole Gunnar Solskjaer dovrà virare su altri calciatori. Per l’attacco, a questo punto, si punta dritto su Raul Jimenez del Wolverhampton (anche sul messicano ci sarebbe la Juventus).