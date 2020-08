La Juventus fa partire la rivoluzione in vista della prossima stagione. Deluso e non poco il presidente Andrea Agnelli con la squadra che ha fallito diversi obiettivi stagionali. A pagare per il momento è stato Maurizio Sarri, esonerato l’allenatore. Ma non sarà l’unico. Infatti, la società sta valutando molte cessioni rivoluzionando la squadra.

Juventus, molti calciatori a fine ciclo e non ritenuti all’altezza

Sono tanti i tesserati della Juventus che non sono ritenuti più idonei per il futuro bianconero. Molti a fine ciclo, altri che hanno deluso e non rispettato le aspettative e per questo non ritenuti all’altezza per la prossima stagione. Si riparte da Andrea Pirlo, intanto, sta arrivando la prima grande cessione del club bianconero.

Juventus, cessione Matuidi: visite mediche in corso

Sarà Blaise Matuidi, centrocampista francese della Juventus, il primo grande calciatore a dire addio alla maglia bianconera. Matuidi è stato in questi anni un giocatore fondamentale e un titolare inamovibile, ma la sua avventura è ormai giutna al termine. Visite mediche in corso per il calciatore a Parigi. Una volta concluse, firmerà il suo nuovo contratto. Il calciatore francese, come riportato da RMC Sport, passerà in America, dove giocherà in MLS con l’Inter Miami. del presidente David Beckham.