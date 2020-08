Calciomercato Juventus, due giocatori a rischio cessione

La Juventus sta vivendo un momento molto importante e delicato, con un Pirlo che da pochissimo annunciato sulla panchina bianconera, e con dei retroscena spuntati su Sarri. E’ ovvio di come l’ambiente sia ancora scosso dall’elimazione in Champions League, ma è anche vero che la Vecchia Signora si sta concentrando parecchio anche sul mercato.

Mercato Juventus: Khedira e Matuidi possono dire addio

Il prossimo mercato sarà molto importante per la Juventus, soprattutto considerando l’arrivo del nuovo tecnico. Pirlo vorrà subito dire la sua a Paratici e staff, e come obiettivo c’è quello di ringiovanire la rosa. Il modus operandi sarà rispettato anche stavolta, ed è per questo che nella rosa bianconera potrebbero esserci due cessioni molto importanti: Khedira e Matuidi. Sia il tedesco che il francese sono in una fase calante della carriera, e specialmente il tedesco non darebbe nessun tipo di garanzia a livello fisico. Insomma due profili poco adatti al futuro, e che presto lasceranno Torino, forse. Questo quanto riportato da cm.com.

Juventus: con Pirlo cambia tutto

Con Pirlo sulla panchina potrebbe cambiare anche il mercato. Decisione praticamente presa su Rugani, mentre attenzione a qualche innesto. Occhi puntati sul colpo Milik, dapprima visto come il profilo ideale per Sarri, e che adesso potrebbe non essere il primo nella lista. Questo il punto della situazione fatto dalla nostra redazione.