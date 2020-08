La Juventus ha concluso con tanta amarezza e caos l’attuale stagione. Perse Supercoppa italiana, Coppa Italia e nei giorni scorsi è arrivata anche l’eliminazione agli Ottavi di Champions League, costata cara a mister Maurizio Sarri che ha incassato l’esonero. I bianconeri ripartono da Andrea Pirlo, alla sua primissima avventura da allenatore ed hanno pronto un nuovo progetto. Tanti calciatori bocciati che saranno fatti fuori senza giri di parole.

Juve, Agnelli non ci sta: pagano tutti, non solo Sarri

Il presidente del club bianconero ha nelle ultime ore esonerato il tecnico italiano, ma non sarà l’unico a pagare per una stagione mediocre e deludente. Tanti calciatori non sono ritenuti da Juventus come detto dallo stesso presidente che è pronto ad intervenire sul mercato per far tornare grande la società. Tra i vari calciatori pronti a dire addio c’è anche Gonzalo Higuain, che già nei mesi scorsi aveva ricevuto una comunicazione dal club.

Juventus, Higuain e Khedira rescindono il contratto

Come rivelato dal Corriere di Torino, la Juventus ha già comunicato a Gonzalo Higuain e Sami Khedira che la loro avventura bianconera è ormai conclusa. Il club raggiungerà un accordo con entrambi i calciatori per la rescissione del contratto. Entrambi sono in scadenza 2021 e saranno svincolati il prossimo mese per accordarsi con un nuovo club.