Calciomercato Juventus: ha detto “no” alla Juve

Incredibile bomba dalla Spagna, la Juve ha scelto Pirlo dopo il rifiuto di un altro allenatore.

Juventus: Pochettino ha rifiutato

Juve, Pirlo non era la prima scelta. Come riportato da Don Balon, i bianconeri avevano provato a portare a Torino per il post-Sarri anche Maurizio Pochettino. Il manager, reduce dall’esperienza in Premier League col Tottenham, è attualmente alla ricerca di una nuova avventura ed avrebbe rifiutato la Juve. Nonostante l’argentino piaccia alla Juventus, però, la scelta di Agnelli è andata su Pirlo per un motivo ben preciso, le richieste durissime dell’ex Tottenham.

Pochettino: no alla Juve, sì alla Roma

Secondo il portale spagnolo, il prescelto della Juve per sostituire Sarri era proprio l’argentino Mauricio Pochettino. Il manager avrebbe però rifiutato la destinazione per via del mercato. La società bianconera, infatti, non avrebbe dato l’ok per compiere i cambiamenti che aveva pianificato, tra i quali la cessione di 12 giocatori (Rabiot, Matuidi, Higuaín, Ramsey e Douglas Costa tra gli altri).

Il manager è attualmente in “vacanza” in Spagna, di preciso a Madrid. Ma non sarebbe il Real la sua prossima destinazione anzi. L’allenatore è stato nelle ultime ore anche accostato alla Roma. Il tecnico gradirebbe un’esperienza in Italia alla Roma, anche perchè nella capitale avrebbe meno pressioni e un budget da 180 milioni di euro.

