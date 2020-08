Calciomercato Juventus, Matuidi su Instagram: “Stagione speciale”

Il centrocampista francese, Blaise Matuidi, ha scritto un lungo post sul suo profilo ufficiale Instagram. Il calciatore pare molto vicino a lasciare la Juventus: nella prossima stagione potrebbe giocare nel campionato americano.

Matuidi su Instagram: “Delusione Champions, ora vacanze“

Blaise Matuidi sta per lasciare la Juventus. Il calciatore, poche ore fa, ha effettuato a Parigi le visite mediche. La sua prossima destinazione sono gli Stati Uniti: infatti pare molto vicino il suo accordo con l‘Inter Miami di David Beckham, militante nella Major League Soccer. In attesa di definire il trasferimento, l’ex Paris Saint Germain ha scritto un post sul suo profilo ufficiale Instagram: “E’ stata una stagione speciale. Ci sono state tante gioie ma delusione per come è andata a finire l’avventura in Champions League.

Per me è stato il terzo scudetto di fila conquistato. Non bisogna mai dare nessun titolo per scontato o come una cosa normale. Adesso è il momento di andare in vacanza prima di iniziare una nuova stagione”.

Anche se i tifosi sembrano felici del suo addio

Questi alcuni commenti sotto il post del nazionale francese: “Grazie di tutto, ora è tempo di separarci però“. “Una nuova stagione, in un’altra squadra però“. “Blaise cuore bianconero, ma ora vattene. Grazie di tutto“. “Ecco ora vattene in America“. C’è però chi lo ha ringraziato: “Buona fortuna in MLS e grazie di tutto” “Grazie Blaise, in bocca al lupo per il futuro“.