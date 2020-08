Calciomercato Juventus: contatti per l’attaccante per Pirlo

Juventus, nuovi contatti per regalare ad Andrea Pirlo il suo attaccante ideale. Come riportato da Tuttosport, la Juve continua a muoversi.

Calciomercato Juventus 2020: Jimenez è la priorità

La Juvntus continua a lavorare per arrivare a Raul Jimenez. Il 29enne messicano, rivelazione della Premier League a suon di reti (27 tra campionato e Coppe), ha già deciso di voler lasciare i Wolves. La possibilità di giocare con CR7 affascina parecchio la punta come confermano i n Portogallo.

L’attaccante, per questo ,sarebbe ben felice di far coppia con il sudamericano. Il fatto che entrambi siano rappresentati da Jorge Mendes per la Juve è un vantaggio.

Paratici è in contatto con Mendes e grazie al procuratore spera di trovare un’intesa. L’idea è quella di un prestito lungo con riscatto pluriennale. L’ok del Wolverhampton però non è semplicissimo visto che su Jimenez sono attivi tanti club importanti come ad esempio il Manchester United. La Juventus spera ma non sarà semplice.

Mercato Juventus: Milik alternativa a Jimenez

Per questa ragione la Juventus lavora anche e ancora per Milik, che non ha rinnovato con il Napoli (scadenza 2021) e da mesi attende solo la Juve.

Tuttavia la punta ex Ajax immaginava di ritrovare Sarri a Torino. Dai primi riscontri, però, pare che il cambio di allenatore non abbia influito sulla volontà bianconera.

Il problema è che sul calciatore ci sono anche Tottenham e Atletico Madrid. Milik spera sempre di giocare con CR7. La chiave per trovare un accordo sono gli scambi che la Juve proporrà al Napoli.

