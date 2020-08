Calciomercato Inter, salta Milenkovic: assalto a Smalling, Roma beffata

Termina la stagione di tutte le italiane, tranne l’Atalanta che è impegnata alle Final Eight di Champions League e affronterà il Paris Saint Germain e l’Inter in Europa League, dove ha battutto il Getafe e questa sera affronterà il Bayer Leverkusen. Intanto, la società è concentrata sul mercato e vuole allestire la migliore squadra per la prossima stagione. Obiettivo difesa per completare il reparto di Antonio Conte.

Inter, si punta rinforzare la difesa

L’Inter è alla ricerca di un centrale. Futuro incerto di Diego Godin che non ha convinto a pieno, come dello stesso Milan Skriniar che è corteggiato dai migliori club d’Europa. Per questo i nerazzurri hanno messo nel mirino Kumbulla e non solo. Anche il nome di Milenkovic ha preso quota nelle ultime settimane, ma a sorpresa spunta un terzo nome.

Inter, salta Milenkovic: assalto a Smalling, Roma beffata

E’ Chris Smalling il nome a sorpresa per l’Inter. Il club nerazzurro ha abbandonato la pista che portava a Nikola Milenkovic dopo la richiesta elevata di 40 milioni della Fiorentina. Nel mirino finisce il difensore del Manchester United, che è tornato dopo il prestito alla Roma. I giallorossi vorrebbero riportarlo nella capitale e stanno trattando, ma ore si è inserito a sorpesa l’Inter che potrebbe beffare la squadra del nuovo proprietario Friedkin.