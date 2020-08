Calciomercato Inter: Havertz come Lautaro, le ultime

Inter, per Lautaro Martinez e Kai Havertz destini comuni ed incrociati.

Mercato Inter: questa sera la verità

Il club nerazzurro è pronto a sfidare il Leverkusen negli ottavi di Europa League. Anche sul mercato, tuttavia, le due società sono vicine ma lontane.

Nel senso, il destino di Lautaro Martinez e Kai Havertz è molto simile. Il Toro è inseguito dal Barcellona, ma pure il City ultimamente si è interessato; il tedesco è nel mirino del Chelsea che sta provando a prenderlo subito.

Come riportato dal Corriere dello Sport, per questo motivo, la partita della Düsseldorf Arena sarà osservata da diversi operatori di mercato.

Due colpi da oltre 100 milioni

Martinez andrà alla ricerca della rete numero 500 dell’Inter nella seconda coppa europea, dalla fase a gironi alla finale. Il calciatore in questi mesi è risultato distratto dalle voci di mercato.

Ma nonostante l’interesse del Barcellona, ora i blaugrana non avevano i 111 milioni della clausola rescissoria. Il presidente Bartomeu non si è arreso, ma ha fatto capire che la trattativa ad oggi è impantanata.

Situazione simile per Haverz. Inseguito in patria anche dal Bayern Monaco che sperava di portarsi a casa il calciatore che ad oggi è ad un passo dal Chelsea, dove farà compagnia a Werner e Ziyech. Il problema è la valutazione perché se l’Inter vuole tutti i soldi della clausola, Völler potrebbe far partire il ventunenne per 100 milioni. Abramovich si è spinto fino a quota 80, ma per ora i tedeschi resistono.

