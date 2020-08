Calciomercato Inter, svolta nel futuro di Aubameyang

L’Inter si concentra sul mercato, e lo fa soprattutto in ottica innesti. La situazione per quanto riguarda Lautaro Martinez, seppur sia più chiara di prima, resta ancora uno scoglio per i nerazzurri, i quali starebbero continuano a tenere d’occhio eventuali sostituti per l’argentino. Nel mirino diversi giocatori importanti, tra cui anche Aubameyang.

Mercato Inter: Aubameyang ad un passo dal rinnovo con l’Arsenal

Aubameyang è stato cercato a lungo dall’Inter, il quale lo ha messo nel mirino come uno dei primi sostituti in caso di partenza del Toro. L’attaccante del Gabon è certamente un profilo di caratura internazionale, e puntare un vero assalto è sempre stato molto complicato. Oggi però sembra essere arrivata la svolta finale nella telenovela, con il giocatore ormai pronto a prolungare con l’Arsenal. Un rinnovo di contratto da 250.000 sterline a settimane, e che di fatto beffa l’Inter. Questa la notizia riportata dal portale inglese Mirror.

Attacco Inter: Lautaro in dubbio, i nerazzurri valutano

Lautaro Martinez potrebbe restare all’Inter, ma i nerazzurri non vogliono di certo farsi trovare impreparati in caso di uno stravolgimento di fronte. Dalle parti di Milano si continua a pensare a vari centravanti, magari più economici e raggiungibili rispetto ad Aubameyang e Cavani. Tra i preferiti di Conte c’è sempre Dzeko, il quale potrebbe davvero arrivare al club meneghino stavolta.