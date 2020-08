L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pronta ad affrontare il PSG di Thomas Tuchel per i quarti di finale di Champions League. La gara non ha favoriti, essendo i francesi alle prese con numerosi infortuni e l’Atalanta pronta a volare sulle ali dell’entusiasmo.

Atalanta-PSG, le parole di Tuchel

A due giorni dalla gara tra Atalanta e PSG, Thomas Tuchel, allenatore dei parigini, ha presentanto la delicata sfida di Champions League, valida per il passaggio alle semifinali. Tuchel dovrà fare a meno di tanti calciatori importanti, da Verratti a Di Maria, passando per Mbappé, che andrà quasi certamente in panchina.

“L’Atalanta ha uno stile gioco unico, amano attaccare con tutta la squadra. Tutti salgono sempre seguendo lo sviluppo dell’azione, Gomez ha sempre grande libertà, attaccano bene sulle fasce, mettendo cross in area e sono in grado di concludere dalla distanza”.

Tuchel esalta la squadra di Gasperini

Il tecnico tedesco ha parlato anche della sorpresa nerazzurra, che anche in Serie A ha mostrato grandi capacità di gioco.

“In Serie A dove tante amano difendersi, creare una squadra che pensa sempre ad attaccare è davvero una grande sorpresa. Un grande lavoro di Gasperini, su questo non ci sono dubbi“.

