Oroscopo di domani 10 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 10 agosto 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani potresti avere ancora difficoltà nella relazione. Forse i problemi sul lavoro rischiano di riversarsi nelle relazioni, creando scompiglio. Agosto sarà un mese che favorirà di più gli incontri occasionali rispetto ai rapporti di vecchia data.

Toro. Domani si prospetta una giornata piuttosto intrigante per incontri e relazioni. Questa estate ti permetterà di costruire qualcosa di buono, anche legato al lavoro. Se hai già in mente un progetto, dovresti svilupparlo entro novembre.

Gemelli. Da metà settimana inizieranno giornate molto interessanti. Già entro la fine di questo mese vedrai un netto miglioramento, ma il periodo più fortunato arriverà a fine anno.

Cancro. Da domani crescerà la voglia di amare, di riconfermare un rapporto o di fare un incontro speciale. Sono giorni molto fortunati per i sentimenti e ferragosto lo sarà ancora di più.

Leone. Domani sarai un po’ irritato e nelle prossime ore potrebbe emergere un clima un po’ polemico, perché potresti ritrovarti contro più persone. La tua schiettezza fa tremare qualcuno che ha intenzione di nascondersi.

Vergine. Domani sarà una giornata costruttiva, piena di energia. I rapporti con gli altri saranno particolarmente favoriti. Inoltre Ferragosto regalerà fortuna in amore e sul lavoro.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Domani ti potresti sentire ancora molto confuso. Ti lascerai alle spalle un weekend da dimenticare, c’è troppa agitazione intorno a te. E in amore nascono problemi soprattutto per questo motivo. In questo periodo hai molti dubbi circa il tuo futuro, forse dovrai affrontare un cambiamento di lavoro.

Scorpione. Domani e martedì la Luna sarà in contrapposizione. Agosto resta nel complesso un mese promettente che potrà regalarti belle emozioni.

Sagittario. Domani e martedì saranno due giornate interessanti, poi a metà settimana nasceranno i problemi. Le coppie sopravvissute alla crisi dei mesi passati non avranno più molto da temere. Ora dovrai solo rimboccarti le maniche e recuperare il tempo perduto.

Capricorno. I prossimi due giorni saranno molto costruttivi. Mentre a Ferragosto potrebbero nascere dei problemi: forse tu non sarai dell’umore giusto per fare festa oppure potrebbero emergere delle tensioni, qualche polemica nella coppia. La cautela è l’unica cura a questo malessere.

Acquario. Domani sarai molto stanco e forse anche insicuro sul da farsi. Sul fronte lavorativo molto presto dovrai prendere delle decisioni e non hai ancora le idee del tutto chiare. Sarai costretto a rivedere molti aspetti della tua vita, incluso quello sentimentale che al momento appare fino troppo piatto.

Pesci. Domani e martedì avrai un quadro astrologico da fare letteralmente invidia! E preparati, perché nel prossimo weekend sarà ancora meglio, avrai la possibilità di vivere le tue emozioni liberamente. Dopo alcuni mesi piuttosto complicati, agosto ti permetterà di recuperare un amore o di fare un incontro interessante.

