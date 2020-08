News Napoli, Osimhen è una furia: “Basta menzogne su di me!”

Al neo attaccante del Napoli non sono piaciute alcune dichiarazioni (secondo lui false) che ha letto in questi giorni sui giornali. Si è sfogato sul suo profilo ufficiale Twitter.

Osimhen non ci sta: “Mai detto di voler emulare Maradona!“

Victor Osimhen non ci sta. Il prossimo centravanti del Napoli è su tutte le furie per alcune dichiarazioni che non avrebbe mai rilasciato. Ci ha tenuto a ribadirlo sul suo account Twitter, ecco il suo sfogo: “Emulare Maradona? Non ho mai detto una cosa del genere, a tutti i giornalisti piace fare copia ed incolla per fabbricare bugie.

Da quando mio padre è morto non ho mai rilasciato alcuna dichiarazione. Smettetela di diffondere certe notizie false altrimenti sarò costretto a prendere provvedimenti“.

Intanto il suo agente: “E’ pronto per il ritiro con gli azzurri“

Un membro del suo entourage, Osita Okolo, ha parlato del suo assistito rilasciando un’intervista ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli‘: “Victor sarà a Castel di Sangro per il ritiro estivo della squadra. A breve si unirà con il resto dei compagni per questa nuova avventura. Ha degli obiettivi in mente: tra questi c’è quello di disputare la Champions League. Vuole aiutare la squadra a crescere realizzando tantissime reti. Il Napoli, nell’ultimo periodo, è cresciuta tantissimo come squadra e merita di stare nei palcoscenici come la Champions. Con chi paragonarlo? Eto’o o Drogba“.