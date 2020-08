News Inter, Conte: “Bisogna dare il massimo senza avere rimpianti”

Conferenza per il tecnico dell’Inter, Antonio Conte. Domani sera i neroazzurri affronteranno il Bayer Leverkusen per la gara dei quarti di finale di Europa League.

Conte: “Finale? Se diamo il tutto per tutto possiamo arrivarci“

Conferenza prepartita per l’allenatore neroazzurro Antonio Conte. Domani sera, alle 21:00, i suoi ragazzi affronteranno i tedeschi del Bayer Leverkusen. Ecco le sue dichiarazioni in sala stampa: “Quella di domani sarà una gara ben diversa da quella che abbiamo affrontato con il Getafe. Il Bayer ha diversi talenti in rosa, con le ripartenze sono letali e non dobbiamo farci cogliere impreparati. Dobbiamo essere bravi a sfruttare le nostre caratteristiche e metterli in difficoltà. Lukaku? La sua grande stagione è merito della squadra, non del singolo. Così come lo stesso Lautaro, sta facendo molto bene. Sono contento per Romelu che subito si è ambientato aiutato anche dai suoi compagni di squadra.

Dobbiamo essere positivi, stiamo lavorando ogni giorno per avere l’obiettivo massimo. Per la finale ce ne vuole ancora di strada da fare. Il nostro compito è che dobbiamo dare tutto. Se diamo il massimo possiamo arrivare anche alla vittoria finale, ma non dobbiamo avere recriminazioni“.

Una battuta su Pirlo come nuovo tecnico della Juventus: “Gli faccio un in bocca al lupo“

“Sono contento per Andrea. Calcisticamente ha dato tanto, ho grandissimo affetto per lui. Questa cosa che giocatori che prima allenavo ora stanno allenando mi fa capire che sto diventando vecchio“.