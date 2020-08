Juventus, ecco con ci Sarri non aveva un buon rapporto

Juventus, retroscena Sarri: ecco a chi non andava già il carattere del tecnico toscano. L’indiscrezione svelata dalla Gazzetta dello Sport.

Mercato Juventus: Sarri infelice alla Juve

«Maurizio alla Juve non è mai stato davvero felice», dice un amico dopo l’esonero dai bianconeri. Il tecnico di Figline si è dimostrato dal primo giorno troppo diverso per il mondo della Juventus.

Sarri in carriera ha dato il suo meglio da outsider e non da capo della classe. Per questo ci sono stati problemi a Torino di tipo tecnico e ambientale. Questo si sono detti Agnelli e Sarri nel giorno dell’addio: la scintilla non è scoccata e alla fine la decisione è stata inevitabile.

Ultime Juventus, Sarri via: rapporto compromesso con Ronaldo e Chiellini

Il giorno dell’esonero arrivano retroscena fino ad oggi non conosciuti. Come il difficile rapporto con Ronaldo ma non solo, anche con Chiellini le cose non sono andate in maniera idilliaca.

Sarri non è mai stato un allenatore amato da CR7 che non avrebbe mai apprezzato la sua idea di calcio. Non solo, Ronaldo non amava il famoso stile Sarri,

Come lui anche Giorgio Chiellini, importantissimo nel suo ruolo di capitano. Per questo motivo, non sembra un caso che quasi nessun giocatore della rosa abbia pubblicato un post social di addio.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, il primo colpo di Pirlo