Juventus, con Andrea Pirlo come nuovo allenatore comincia la rivoluzione in casa bianconera. Come riportato dal Corriere dello Sport, saranno diversi i calciatori ad andare via.

Calciomercato Juventus: bocciati con Pirlo, le ultime notizie

La svolta di Andrea Pirlo cambia anche il mercato. Con l’arrivo dell’ex centrocampista, saranno in tanti ad andare via.

I punti fermi saranno Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, così come i nuovi leader Matthijs De Ligt e Rodrigo Bentancur ma per gli altri è tutto un punto interrogativo (ad esclusione dei senttori).

Chi non rimarrà a Torino, di sicuro, sarà chi è in la con l’età come Gonzalo Higuain, Sami Khedira e Blaise Matuidi. Almeno loro sono “vendibili” e la Juve cercherà di piazzarli. Con Khedira è in ballo da tempo una risoluzione del contratto. Higuain potrebbe tornare in Argentina o giocare negli Stati Uniti o altrove, la sua avventura in bianconero è ai titoli di coda. Matuidi: pure lui sembrava fuori fin dall’arrivo di Sarri, ma si è dimostrato un titolare.

Juventus news, i bocciato ora in bilico

Chi invece non ha convinto anche durante l’era Sarri, ora potrebbe andar via come indicato dalle ultime notizie di mercato. Federico Bernardeschi è in cima alla lista dei giocatori in vendita, magari da scambiare.

Via anche Mattia De Sciglio, non a caso praticamente già venduto a gennaio al Psg. Sicuro partente anche Daniele Rugani, sempre più in fondo alle gerarchie il centrale era rimasto a Torino un anno fa solo per lo stop a Chiellini.

Occhio anche ai campioni che non hanno convinto come Alex Sandro e Douglas Costa. In dubbio anche Danilo e Aaron Ramsey.

Leggi anche >>> Il primo colpo di Pirlo a centrocampo