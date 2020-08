Juventus, De Ligt si opera: i tempi di recupero

Juventus, piove sul bagnato in casa bianconera. Il centrale Matthijs De Ligt si opererà alla spalla come confermato ieri.

Juventus, infortunio De Ligt: ecco quando torna

Il centrale De Ligt però non sarà subito a disposizione di Andrea Pirlo per l’inizio della prossima stagione. L’olandese, infatti, dovrà aspettare i tempi di recupero che saranno parecchio lunghi.

Il difensore, infatti, approfitterà della breve sosta per operarsi. Per questo motivo potrebbe tornare in campo a metà ottobre o forse anche oltre.

Il difensore ha dovuto convivere per mesi con il problema alla spalle destra e ora vuole tornare al meglio:

«Adesso dovrò operarmi, è qualcosa che deve essere necessariamente fatto. Quello sarà il mio focus d’ora in poi, perché avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare».

Per De Ligt 3 mesi di recupero: i tempi

Come riportato da Tuttosport, per tornare al 100% saranno necessari circa tre mesi. Il calciatore si era lussata la spalla nell’ormai lontano mese di novembre in occasione della trasferta di campionato a Bergamo contro l’Atalanta.

La Juve, dopo la sosta, per questo motivo spera di ritrovare al meglio Chiellini e Demiral.

In questo periodo, inoltre, De Ligt sarà focalizzato ora al necessario riposo. Quello mentale dopo la stressante annata del cambio di maglia, dell’inserimento in Serie A alle critiche, e quello fisico visto lo stop.

