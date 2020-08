Juventus, anche Dybala “dimentica” Sarri

Juventus, già dimenticato Sarri: nessun calciatore lo saluta

Che qualcosa si fosse rotto tra i calciatori della Juventus e Maurizio Sarri dopo ieri era sembrato evidente. Tutti i calciatori bianconeri, compreso Ronaldo, hanno evitato di salutare il tecnico a fine anno.

Anche Paulo Dybala, commentando la stagione, non ha pensato al suo oramai ex allenatore:

“Un anno diverso, strano, un anno difficile per tutti, non ci sono scuse per questo tipo di sconfitte. Ma c’è gioia per quello che abbiamo vissuto! Volevamo di più come del resto anche voi. Quest’anno ci siete mancati nella parte più bella del torneo ma speriamo di festeggiare tutti insieme anche con il vostro affetto”.

Juventus, anche Bonucci non menziona Sarri

Dello stesso tenore le parole di Leonardo Bonucci che ha parlato attraverso un post Instagram come fatto da Dybala.

“Quando si indossa questa maglia puntare al massimo è sempre un dovere. Purtroppo non siamo rusciti ad andare avanti, noi tenevamo tanto a questo torneo, speravamo di poter dare una gioia ai nostri tifosi in un momento così triste della vita. Rimane uno scudetto storico e una pagina indelebile della nostra storia. Ora noi pensiamo a recuperare perché la prossima stagione è alle porte e avremo tante batteglie da vincere, con la speranza di poterle vivere con i nostri tifosi sugli spalti”.

