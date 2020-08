Calciomercato Torino: in arrivo un calciatore del Milan

Torino, Giampaolo vuole Ricardo Rodriguez. Il club granata pronto ad investire sul terzino svizzero.

Mercato Torino: Ricardo Rodriguez la novità di mercato

Il Torino valuta l’arrivo di Ricardo Rodriguez in difesa. Come riportato da Tuttosport, l’ ’effetto Giampaolo si sta riverberando in modo sempre più chiaro anche sul mercato.

L’ex Sampdoria e Milan avrebbe chiesto alla società diversi sui ex calciatori. Tra questi Linetty (Sampdoria), il sogno Torreira (ex doriano, ora all’Arsenal), ed anche Gaston Ramirez.

Anche a sinistra Giampaolo vorrebbe un suo ex calciatore: Nicola Murru, altra vecchia conoscenza. Ma i veri grandi nomi arriverebbero dal Milan, uno su tutti Rodriguez.

Mercato, la novità è Rodriguez

La novità assoluta per il mercato sarebbe Ricardo Rodriguez, svizzero di origine cilena, 28 anni il prossimo 25 agosto.

Il difensore era arrivato dal Milan nel 2017, dal Wolfsburg (club con il quale vinse una Coppa di Germania e una Supercoppa nazionale, nel 2015). Rodriguez ha esperienza da vendere ed ha giocato anche i mondiali.

A Milano Giampaolo gli aveva subito dato fiducia, a Milano: 4 partite da titolare nelle sue prime 4 gare in campionato prima dell’addio e dell’esplosione di Theo Hernandez, titolare anche per via delle pressioni societarie.

A gennaio il calciatore era finito al Psv club olandese che non lo ha riscattato. Per questo ora il difensore cerca una nuova avventura.

