La Roma ha cambiato pelle, è rimasta americana ma ora ha nuovi obiettivi con il Gruppo Friedkin a capo. Il calciomercato dei giallorossi potrebbe essere completamente rivoluzionario per la prossima stagione: ci sono tanti calciatori della Roma che potrebbero cambiare maglia per portare soldi in cassa.

Calciomercato Roma, può arrivare Rangnick: poi rivoluzione

Il nuovo assetto societario non vuol dire ricchezza immediata, anzi. La Roma sa benissimo di dover incassare tanto per rimettere a posto il bilancio e può farlo solo attraverso cessioni più o meno importanti. Nelle ultime ore si è parlato anzitutto di un cambio nella direzione sportiva. Potrebbe tornare Gianluca Petrachi ma si è sondato il terreno per Fabio Paratici, non in rapporti idilliaci con la Juventus. Però l’idea che stuzzica di più la società americana è quella di portare Ralf Rangnick nella capitale. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, la Roma è pronta ad una decisa rivoluzione anche in campo.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Rivoluzione di mercato

Le uniche permanenze sicure sono quelle di Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, i due pilastri su cui ricostruire la Roma futura. Con loro potrebbe restare Edin Dzeko, capitano e uomo di maggior esperienza della rosa. Poi cambierà tanto. Le cessioni partiranno dai calciatori fuori dal progetto: in primis Under, per cui il Napoli resta la pista più calda e Kluivert. Oltre a loro si cercherà anche di piazzare i rientranti dai prestiti: Olsen, Karsdrop, Florenzi e Schick, con il primo che piace ad Atalanta, Cagliari e Fiorentina e il secondo a Torino ed Hertha Berlino. Poi si passerà al centrocampo, con Veretout, Diawara e Cristante che potrebbero partire di fronte ad offerte irrinunciabili. Senza dimenticare Pau Lopez, mai del tutto integrato in giallorosso.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo va via: l’agente incontra una big

Mercato Milan, il rinnovo di Donnarumma è cosa fatta: c’è la clausola