Calciomercato Roma, Friedkin scatenato: via Fonseca, scelto Pochettino

La Roma inizia il suo nuovo progetto con il nuovo proprietario Friedkin. La società giallorossa di James Pallotta ha ceduto il futuro del club nelle mani del texano Dan Friedkin che è pronto a far tornare la Roma nelle posizioni alte di classifica in Italia e in Europa. Si lavora per la prossima stagione e tante cose sono ancora da sistemare e in fase di valutazione.

Roma, inizia il progetto Friedkin: può lasciare anche Fonseca

Stagione in fin dei conti positivi per essere la prima per Paulo Fonseca. Tanti alti e bassi del club giallorosso sotto la guida del tecnico portoghese. Delusione però per l’eliminazione con il Siviglia agli ottavi di finale d’Europa Legue dove la Roma non ha praticamente mai lottato. La società è a lavoro per l’acquisto del nuovo direttore sportivo, tanti i nomi in lista per approdare nella capitale. Inoltre, con i tanti calciatori con il futuro in bilico, la società sta facendo delle valutazioni riguardo l’allenatore. Fonseca potrebbe dire addio ed essere esonerato, aumentano le voci di mercato con Sarri e Rangnick accostati alla panchina. Ma non solo gli unici.

Roma, Pochettino scelto come nuovo allenatore

Secondo alcune indiscrezioni arrivate dalla Spagna, il gruppo Friedkin farà fuori Fonseca nelle prossime settiamne e avrebbe individuato in Mauricio Pochettino l’uomo giusto per l’inizio di una nuova era. E’ il noto quotidiano AS che rivela dei contatti avuti con l’allenatore argentino che attualmente è svincolato. Ora starà a Pochettino accettare o meno l’offerta.