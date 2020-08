La Roma pare non aver risolto il problema con il portiere. Dopo la deludente esperienza di Robin Olsen in giallorosso pare che l’avventura dello spagnolo Pau Lopez sia arrivata al termine. Tra i pali spunta un ex Paris Saint Germain.

Roma, Pau Lopez ha deluso le aspettative

La Roma, dopo la brutta eliminazione negli ottavi di Europa League contro il Siviglia guarda al futuro. Per la prossima stagione, il nuovo proprietario americano Dan Friedkin, ha intenzione di costruire una grande squadra. Bisogna vedere, però se a guidare i giallorossi ci sarà ancora il tecnico portoghese Paulo Fonseca (girano voci che Mauricio Pochettino potrebbe ben presto prendere il suo posto anche se è ancora sotto contratto con il Tottenham).

Per il ruolo di portiere lo spagnolo Pau Lopez non ha mai dato garanzie e sicurezza e per questo che la dirigenza sta valutando una sua cessione, magari proprio in Italia.

Si pensa ad uno scambio col Torino per avere Sirigu

Piace il secondo portiere della nazionale azzurra, Salvatore Sirigu. Per lui si era parlato di un ritorno in Sardegna (anche se non ha mai vestito la maglia del Cagliari), ma non gli dispiacerebbe affatto giocarsi le sue carte nella capitale. La cosa certa è che il calciatore di Nuoro vuole lasciare il Piemonte: i rapporti con Cairo non sono più ottimi (promesse non mantenute e obiettivi mancati). Magari si pensa ad uno scambio con i granata: Pau Lopez andrebbe al Torino mentre Sirigu vestirebbe la maglia giallorossa.