Calciomercato Napoli: Milik alla Roma, pronto lo scambio

Napoli, gli azzurri guardano in casa Roma per completare la rosa e vendere Milik. Tuttavia con il cambio di presidente non sarà facile arrivare ad Under e Veretout.

Calciomercato Napoli: Under e Veretout, la chiave è Milik?

Bisogna vendere Arek Milik. Il Napoli lavora sul mercato. Il club di De Laurentiis è molto attivo per completare la rosa di Rino Gattuso dopo l’eliminazione di ieri.

Quella di Barcellona di ieri sera sembrerebbe esser stata l’ultima partita di Callejon dopo 7 anni di Napoli. Lo stesso vale per Milik che lascerà Napoli dopo l’arrivo della punta.

L’attaccante polacco ha da tempo trovato un accordo con la Juventus, ma ora a Torino le cose sono cambiate.

Per questo motivo per Milik potrebbe arrivare un scambio con un altro club italiano, forse la Roma nella quale giocano due grandi obiettivi.

Ora che il club è passato da Pallotta a Friedkin, nella capitale c’è disponibilità. Per cedere Under, ad esempio, il club giallorosso chiede solo soldi, mentre per Veretout la situazione è cambiata.

Sono questi i due pallini degli azzurri anche se Fonseca ha chiesto alla proprietà l’incedibilità del francese. Per questo la trattativa è difficile.

Napoli, un innesto ed una cessione

Non solo Milik. Se gli azzurri se arrivassero a Veretout, cederebbero uno tra Lobotka e Demme sarebbe messo in vendita.

Ma non solo perchè il Napoli è pronto a cedere Llorente e Younes, entrambi promessi al Benevento, così come Allan, a metà strada tra l’Everton e l’Atletico Madrid.

Diverso il discorso per Lozano ed Ounas, quest’ultimo di rientro dal prestito al Nizza. Il messicano sarà ceduto solo se arriverà un’offerta importante che permetterà agli azzurri di andare su (Boga e Rashica), altrimenti Ounas potrà pure restare nella rosa della prossima stagione.

