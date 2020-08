Settimane fa si era parlato di un interesse del Napoli nei suoi confronti. Ora il calciatore sembra vicino ad un trasferimento in Portogallo. E pare che manchi solo l’ufficialità.

Everton, né Napoli né Milan: accordo vicino con il Benfica

Ricordate Everton Soares, attaccante del Gremio, molto vicino al club di De Laurentiis? Bene, il calciatore non giocherà la prossima stagione con la maglia del Napoli. Milan? Nemmeno con quella dei rossoneri. C’è di più: l’attaccante non si trasferirà in Italia. Il suo futuro è in Portogallo.

Infatti pare che il Benfica del futuro allenatore Jorge Jesus (per lui è un ritorno visto che ha allenato il club per sei anni dal 2009 al 2015) sia molto vicino al brasiliano. Secondo la stampa portoghese l’affare dovrebbe concludersi a breve, mancherebbe solo la firma di Everton. Costo dell’operazione? 22 milioni di euro (più undici di bonus).

Il club portoghese è vicino anche ad un ex azzurro

Non solo Everton. Per l’attacco il Benfica sta pensando ad un vero e proprio top player. Si parla di Edinson Cavani che non ha voluto rinnovare il proprio contratto con i parigini. Il nazionale uruguaiano, molto probabilmente, vestirà la maglia rosso porpora per la prossima stagione. Per il ‘Matador‘ sono pronti otto milioni di euro all’anno per il suo ingaggio, cifra fuori portata per qualsiasi club italiano in questo momento.