Calciomercato Napoli, follie per il talento giallorosso!

Il Napoli sta cercando il sostituto di Jose Callejon. Occhi sul talento della Roma in uscita dal club. De Laurentiis avrebbe messo sul piatto 25 milioni di euro.

Under per il dopo Callejon, la dirigenza azzurra ci pensa

Cengiz Under potrebbe lasciare presto la capitale. Il nazionale turco non rientra più nei piani tecnici di Paulo Fonseca (nell’ultima stagione lo ha utilizzato con il contagocce) ed è per questo che la dirigenza giallorossa sta valutando una sua cessione. Il Napoli sarebbe pronto a fare follie per aggiudicarselo, anche perché gli azzurri stanno cercando il sostituto di Jose Callejon che, molto probabilmente, ritornerà in Spagna visto che non ha voluto rinnovare il contratto con la società di De Laurentiis.

I partenopei avrebbero visto proprio in Under il giusto erede dell’ex Real Madrid. Secondo quanto riporta ‘Il Messaggero‘ il Napoli sarebbe pronto ad offrire ben 25 milioni di euro per il giocatore.

Non solo Callejon, anche Allan e Llorente pronti all’addio

Non partirà solo il numero sette azzurro. Nella lista delle possibili cessioni ci sono i nomi anche di Allan e Fernando Llorente. Il centrocampista brasiliano potrebbe provare l’esperienza in Premier League: infatti sulle sue tracce ci sarebbe l’Everton di Carlo Ancelotti, suo ex tecnico. L’attaccante spagnolo potrebbe continuare la sua avventura in Serie A dopo l’esperienza in bianconero: Parma e Genoa sono i club interessati al costo del suo cartellino.