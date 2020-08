Calciomercato Milan: doppio colpo dalla Premier

Milan, Maldini lavora per chiudere due colpi di mercato per il club rossonero. Come riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri sono attivissimi.

Calciomercato Milan, Aurier e Bakayoko: si stringe

Il Milan sa quello che viole. Al club servirebbe subito un terzino di spinta e qualità per la corsia di destra . Il nome giusto è stato individuato in Serge Aurier, ma non sarà un affare semplice. La dirigenza rossonera aveva valutato già lo scorso anno i margini di intesa con il Tottenham senza chiudere il cerchio. Un anno dopo ci sarebbero i margini per chiudere l’affare.

Milan, nuovi contatti per Aurier

Il club rossonero, secondo le ultime, avrà nel corso del weekend c’è stato un altro approccio telefonico per Aurier.

Un modo per tenersi aggiornati, perché il Milan sta valutando tutti gli aspetti di quest’operazione, sia dal punto di vista economico che tecnico. Aurier darebbe esperienza e spinta, come successo con Hernandez. Ma non è finita perchè il club rossonero ha alternative Liga, elementi che Maldini e Massara avevano valutato in precedenza proprio in questi mesi.

Anche Bakayoko può tornare

In mezzo al campo, almeno con i titolari, Pioli si sente al sicuro. Servirà qualcuno in grado di inserirsi nelle rotazioni. Il nome buono potrebbe essere quello di Tiémoué Bakayoko del Chelsea, che però dovrà accettare la riduzione dell’ingaggio per tornare a Milano. I rossoneri aspettano uno sconto e valutano altre piste come Florentino Luis del Benfica e Matteo Pessina in forza al Verona ma dell’Atalanta.

