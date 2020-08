Niente da fare per la Juventus. Willian non arriverà in Italia. Il suo futuro è ancora in Premier League dopo aver vestito per sette anni la maglia dei ‘blues‘.

Willian lascia il Chelsea: “Mi avete trattato come un figlio“

Dopo sette stagioni Willian dice ‘addio’ al Chelsea. Il nazionale brasiliano è pronto ad affrontare una nuova avventura che non sarà in Italia. La Juventus, infatti, dovrà rassegnarsi dall’idea di vedere l’ex Shaktar Donetsk giocare sui campi della Serie A. In un post sul suo profilo ufficiale Instagram, Willian ha così salutato i suoi ormai ex tifosi: “E’ arrivato il momento di salutarci e di andare avanti. Mi mancheranno tutti: i compagni di squadra, tutto lo staff e i supportes che mi hanno sempre trattato come un figlio.

Vado via in questo club a testa alta, so di aver vinto molto e di aver dato tantissimo con questa maglia. Ho fatto del mio meglio al Chelsea“. Il tecnico Frank Lampard ha provato in tutti i modi di convincere il calciatore a prolungare il contratto, ma non c’è stato niente da fare.

Per Willian futuro all’Arsenal

Continuerà a giocare in Premier League e continuerà a vivere a Londra. L’unica differenza è che vestirà, la prossima stagione, la maglia dell’Arsenal. Infatti i ‘gunners’ di Mikel Arteta sono pronti a prelevare il trentaduenne a parametro zero.