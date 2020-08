Stagione di alti e bassi per la Juventus, forse più bassi che alti. Il club bianconero ha mandato giù a fatica le sconfitte in finale contro Lazio e Napoli nella Supercoppa italiana e Coppa Italia. Dopo la vittoria dello scudetto (raggiunta con fatica) però la società ha deciso di esonerare Maurizio Sarri a causa dell’eliminazione dagli ottavi di Champions League. Eliminazione che non è andata giù ad Agnelli e non solo.

Ronaldo decisivo nella scelta della Juve

Chi non è riuscito a digerire più di tutti la prematura eliminazione dalla Champions League è Cristiano Ronaldo. Il portoghese ci teneva tanto ad essere alle Final Eight a Lisbona. Non è bastata la doppietta del campione bianconero che si è subito lamentato con la società.

Juventus, Cristiano Ronaldo ha fatto fuori Sarri con un ultimatum

Secondo voci vicine all’ambiente bianconero, pare che l’addio di Maurizio Sarri sia arrivato per mano di Cristiano Ronaldo soprattutto. Decisivo il calciatore portoghese che avrebbe insistito con la Juventus riguardo sil suo esonero. Da Cristiano Ronaldo è arrivati infatti un ultimatum per il cambiamento. Senza l’esonero dell’ex Napoli, l’attaccante avrebbe comunicato il suo addio. Ora, invece, tutto è cambiato, con la scelta in panchina ricaduta su Andrea Pirlo. Adesso CR7 ha deciso di restare e confermarsi per la prossima stagione.