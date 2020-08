Calciomercato Juventus: primo colpo per Pirlo, è un nazionale

Juventus, con Pirlo in panchina cambia anche il mercato, arriverà un colpo diverso a centrocampo come chiedere l’allenatre.

Mercato Juventus 2020: Sandro Tonali ora è una priorità

La Juve vira su Sandro Tonali. Su indicazione del nuovo allenatore Andrea Pirlo, ora i bianconeri tornano in corsa per Tonali del Brescia. Come riportato da Tuttosport, infatti, l’allenatore vorrebbe con se “il nuovo Pirlo”.

Sandro Tonali non sarà l’unico colpo di calciomercato della Juventus ma forse il più importante per il nuovo corso che ripartirà da Cristiano Ronaldo, dai due neoacquisti (Kulusevski e Arthur) e da altri profili.

Sandro Tonali con Pilo alla Juve?

Nessuna follia di mercato, ma colpi giovani e mirati come Sandro Tonali. Per questa ragione la Juventus abbandonerà la pista Jorginho, sondato già da diverse settimane dagli uomini mercato in vista della conferma di Sarri. L’italo-brasiliano del Chelsea, fedelissimo dell’ex allenatore bianconero, è un 91′ e costa oltre 50 milioni.

Tonali, invece, è giovanissimo e cosa anche meno. Tuttavia da settimane l’Inter ha guadagnato la pole position sul centrocampista di Massimo Cellino. Il club milanese sembrava ad un passo. Paratici, però, potrebbe ritornare a farsi sotto per il calciatore.

Calciomercato Juventus: Locatelli è l’alternativa a Tonali

Nel caso i bianconeri non riuscissero a prendere Sandro Tonali, l’idea sarebbe quella di virare su Manuel Locatelli del Sassuolo. Qualche contatto con il club emiliano c’è già stato anche durante l’era Sarri. Di sicuro almeno un altro centrocampista arriverà, magari come regista senza spostare Bentancur in quel ruolo. Gli altri nomi forti, che tuttavia ora sembrano imprendibili, sono quelli di Nicolò Zaniolo e Aouar del Lione.

