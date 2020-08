Calciomercato Juventus, esonero Sarri: cambiano i piani su Milik

Giornata di fuoco quella di ieri per il calcio italiano. Esonerato Maurizio Sarri che non ha soddisfatto la società bianconera per la stagione conclusa. Al suo posto a sorpresa l’arrivo di Andrea Pirlo. Questo potrebbe cambiare e non poco il mercato della Juve. L’intenzione del nuovo allenatore pare sia quella di affidarsi alla società, ma potrebbero esserci delle preferenze che Pirlo potrebbe indicare.

Juventus, con l’esonero di Sarri cambiano i piani del mercato

E’ inevitabile che l’addio di Sarri e l’arrivo di Pirlo cambierà e non poco la prossima sessione di calciomercato. Su tutti, c’è da capire quale sarà la scelta della società bianconera riguardo il ruolo di attaccante. Gonzalo Higuain andrà via e al suo posto c’è Milik in pole da diversi mesi. Incassato già il sì del calciatore. Ma Milik era una richiesta soprattutto di Sarri, ora con Pirlo tutto può cambiare.

Juventus, Milik può non arrivare più: salta la trattativa?

Il futuro di Milik al Napoli è ormai finito. Il calciatore sarà ceduto e su di lui ci sono tantissimi club. Per questo la Juventus dovrà fare una scelta e capire se continuare a trattare e puntare su di lui. Roma, Atletico Madrdi e club di Premier League puntano forte sulla punta del Napoli che andrà via dopo l’acquisto di Osimhen.