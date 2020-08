Calciomercato Juventus, Rugani è vicino alla cessione. I dettagli

Dopo l’esonero del suo mentore, Maurizio Sarri, la dirigenza bianconera sta valutando seriamente la cessione del difensore della nazionale Daniele Rugani. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A.

La nuova Roma di Dan Friedkin potrebbe essere il suo nuovo club

Molto probabilmente quella appena trascorsa sarà l’ultima stagione di Daniele Rugani con la maglia della Juventus. L’ex Empoli, dopo l’addio di Maurizio Sarri, è uno dei seri candidati a lasciare la squadra bianconera insieme ad altri calciatori che non fanno più parte del progetto tecnico della società (come Higuain, Douglas Costa e Bernardeschi). Anche se c’è da dire che con l’ex tecnico di Napoli e Chelsea giocava con il contagocce (è stato spesso fermo per infortunio). Potrebbe continuare a giocare in Italia: infatti la Roma è alla ricerca di un difensore per il prossimo campionato. Si spera sempre nel ritorno di Chris Smalling dal Manchester United (gli inglesi vogliono almeno 20 milioni di euro, Baldini ne avrebbe offerti 15), ma a questo punto non è da scartare che i giallorossi virino sul difensore di Lucca.

Paratici per il centrale chiedono sempre venti milioni di euro, con la differenza che Rugani è più giovane di Smalling di cinque anni.

Rugani, occasione d’oro per convincere Pirlo

Potrebbe partecipare al prossimo ritiro della Juventus (data ancora da stabilire) Daniele Rugani, magari facendo cambiare idea al nuovo tecnico (non sono mai stati compagni di squadra) Andrea Pirlo.