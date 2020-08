La Juventus è pronta a ripartire, quasi da zero. L’addio di Allegri sembrava aver aperto un nuovo ciclo con mister Sarri, ma quest’anno non è stato un anno di soddisfazioni per la società che nella giornata di ieri è arrivata alla drastica decisione di esonerare il tecnico ex Napoli e Chelsea per affidarsi a sorpresa ad Andrea Pirlo.

Juventus, Cristiano Ronaldo ha spinto per l’esonero di Sarri

Secondo le ultime voci, pare che sia stato proprio Cristiano Ronaldo a fare pressioni sulla società per l’esonero di Maurizio Sarri, con il portoghese che avrebbe messo il presidente Agnelli con un ultimatum di fronte ad una scelta o lui o l’allenatore. Alla fine è arrivato l’esonero di Sarri, ma questo non potrebbe bastare a Cristiano Ronaldo. Il calciatore è rimasto molto deluso da queste due stagioni in bianconero, vorrebbe provare a vincere di nuovo la Champions League.

Juventus, Cristiano Ronaldo via: Leonardo ha avviato i contatti per portarlo al PSG

Tante le voci riguardo Ronaldo in queste ultime ore. Dalla Francia sono sicuri, secondo footmercato.net, la missione Juve potrebbe essere fallita e Ronaldo potrebbe decidere di cambiare aria. Come riportato dal quotidiano francese, già sono stati avviati dei primi contatti tra l’agente del portoghese Jorge Mendes e Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain. La prossima sessione di mercato potrebbe essere quella giusta per chiudere il trasferimento. A Lisbona nei prossimi giorni ci sarà un nuovo contatto tra Leonardo e Mendes.