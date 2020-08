Calciomercato Inter, si complica la trattativa Ndombele

L’Inter vuole rinforzi, e nelle ultime settimane sta tenendo d’occhio vari profili nel ruolo di centrocampo. E’ ovvio di come Conte e dirigenza vogliano puntellare vari reparti, ed è altrettanto chiaro di come gli obiettivi sembrino essere praticamente tracciati. Intanto tra i vari profili osservati c’è soprattutto Ndombele, attualmente in forza al Tottenham.

Inter-Ndombele: l’ostacolo nell’affare

Ndombele è sicuramente uno degli obiettivi principali per l’Inter, club che in questi ultimi giorni starebbe cercando di accelerare i tempi. Il centrocampista francese è in uscita dal Tottenham, anche perchè il rapporto con Mourinho non è stato dei migliori sin dai primi giorni. Il giocatore ex Lione è comunque una pedina molto importante, e il suo prezzo si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Gli Spurs infatti vorrebbe monetizzare il più possibile dalla sua cessione. L’ostacolo più importante però è rappresentato dall’ingaggio, ovvero di circa 6 milioni all’anno. Una cifra che i nerazzurri non vogliono garantire: se Ndombele vuole giocare all’Inter, dovrà abbassarsi lo stipendio, così come riportato da cm.com.

Colpo Ndombele: sacrificato Skriniar?

L’Inter sa bene di dover faticare parecchio se vuole riuscire a strappare Ndombele nel prossimo mercato, e sa altrettanto di bene di come potrebbe esserci il bisogno di convincere il Tottenham con una contropartita. Occhio a Skriniar, uno dei possibili sacrificati da Conte.

