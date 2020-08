Calciomercato Inter, cambia il futuro di Lautaro Martinez

Il mercato dell’Inter diventa sempre più incandescente ogni giorno che passa, e anche Antonio Conte pare stia pressando parecchio per completare diverse operazioni. Ma se da una parte serviranno innesti, dall’altra parte sarà indispensabile blindare qualche gioiello. Uno su tutti Lautaro Martinez, seguito dal Barcellona per parecchi mesi.

Mercato Inter: il Barcellona molla Lautaro, tutto rimandato alla prossima estate

Lautaro Martinez ha disputato una grande stagione, ed è ovvio che le sue prestazioni abbiano suscitano parecchio interesse tra le varie big europee. Il Barcellona ci ha provato seriamente qualche tempo fa, ma una volta non esercitata la clausola da 111 milioni di euro, ecco che i tentativi sono andati scemando giorno dopo giorno. Oggi altra novità: stando a quanto riportato da Sport, pare che il Barcellona abbia deciso di rimandare l’assalto a Lautaro alla prossima estate. Il motivo? La richiesta nerazzurra di almeno 80 milioni di euro, una cifra considerata alta persino da un club come i blaugrana.

Lautaro: resta e rinnova?

Se il futuro di Lautaro sembrava molto incerto, oggi si può dire diversamente: l’argentino, con molte probabilità, resterà in nerazzurro anche prossima stagione, con un Marotta che vorrebbe blindarlo ancora di più. Un rinnovo di contratto non solo non è da escludere, ma potrebbe presto diventare priorità. Magari con una clausola, magari con altri bonus e ritocco di ingaggio e scadenza.

