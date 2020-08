Dopo i colpi Hakimi e Sanchez, il calciomercato dell’Inter sta per entrare ancora di più nel vivo. I nerazzurri potrebbero presto fare i conti con le cessioni con calciatori che piacciono in Premier League e in Ligue 1.

Calciomercato Inter, Brozovic piace al Monaco

Marcelo Brozovic via dall’Inter, è l’annuncio con cui “todofichajes.com” fa tremare i tifosi dell’Inter a pochi giorni dalla gara più importante della stagione interista. I nerazzurri sono impegnati nell’Europa League, nei quarti di finale contro il Bayer Leverkusen, ma intanto progettano la prossima stagione. Il periocolo di perdere qualche top player c’è. Se Milan Skriniar piace al Manchester City di Pep Guardiola, Marcelo Brozovic piace al suo ex allenatore.

Kovac riparte da Brozovic

Il Monaco di Niko Kovac è pronto a ripartire dopo una stagione non esattamente esaltante e proprio Marcelo Brozovic, suo ex calciatore, sarebbe il primo obiettivo per il centrocampo. Ma ad oggi l’offerta che il club del Principato ha intenzione di recapitare all’Inter è molto bassa: 22 milioni di euro. Marotta ne chiede più del doppio per approcciare ad una trattativa per il centrocampista classe ’92 che, tra l’altro, non sarebbe molto convinto della destinazione.

