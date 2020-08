Inter, altro grande colpo in corsa sulla sinistra dalla Bundesliga? Dopo aver sistemato il binario di destra per la prossima stagione, l’Inter guarda in casa Bayern Monaco per David Alaba.

Calciomercato Inter: sogno David Alaba sulla sinistra

Il club nerazzurro pensa anche a David Alaba per il ruolo di terzino sinistro a tutta fascia. L’austriaco del Bayern Monaco è uno dei migliori al mondo nel ruolo e dopo la grande vittoria del club tedesco nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League ha parlato del suo futuro.

David Alaba, fra i pilastri della squadra di Flick, ha detto di non sapere dove giocherà:

“La mia attenzione in questo momento è completamente rivolta ad altro. Veramente non al momento non ci sto pensando. Siamo concentrati al massimo sulla competizione e per questo nelle prossime settimane pensiamo tutti solo a giocare le prossime partite. Di conseguenza, non mi lascerò distrarre da questo argomento“.

Mercato Inter: 2020, Alaba il grande nome

Parole che non chiudono ad un addio a fine stagione del terzino sinistro, che Guardiola ama schierare anche in mezzo al campo come centrocampista. Alaba per la nostra Serie A sarebbe un lusso visto che si tratterebbe di uno dei migliori calciatori al mondo. In più l’Inter con il club tedesco ha ancora in ballo l’affare Perisic che non è stato riscattato dai bavaresi ma oramai titolare in Germania.

