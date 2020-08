Calciomercato Fiorentina, tutto su Piatek: trattativa molto avanzata

Dopo la conferma di Beppe Iachini sulla panchina, il calciomercato della Fiorentina è pronto ad entrare nel vivo: Krzysztof Piatek è uno degli obiettivi per l’attacco viola.

Calciomercato Fiorentina, Piatek sempre più vicino

Il passato al Genoa e la parentesi al Milan rischiano di non essere le uniche esperienze italiane di Krzysztof Piatek. L’attaccante polacco piace alla Fiorentina di Rocco Commisso che sta cercando nuovi calciatori per rinforzare l’organico. All’Hertha Berlino sembra essere tornato quello dei tempi di Marassi e potrebbe essere il nuovo numero 9 della Fiorentina per la prossima stagione.

Le cifre

La dirigenza toscana con Pradè e Barone ha già iniziato ad esplorare la pista che porta al polacco avviando i colloqui con il club tedesco. La società della capitale tedesca valuta Piatek poco più di 20 milioni di euro e la Fiorentina cercherebbe una soluzione per non pesare troppo sul bilancio. In questo senso si potrebbe lavorare su un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato al giugno 2021.

