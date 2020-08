Calciomercato Cagliari: colpo dalla Roma

Cagliari, non solo Nainggolan. Il centrocampista ex Roma sta provando a convincere un suo compagno di squadra

Mercato Cagliari: Florenzi la nuova idea

Con Eusebio Di Francesco il Cagliari si aspetta di gare un grane calciomercato. Il club isolano potrebbe arrivare ad Alessandro Florenzi. La società sarda ci aveva provato già in passato, provando a spingere sull’acceleratore prima del passaggio al Valencia ma ora le cose sono cambiate.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Cagliari di Giulini ora può contare su due carte in più. Nainggolan e il tecnico Di Francesco.

La presenza del centrocampista in rosa rappresenterebbe un valore aggiunto per chi vuole sbarcare in Sardegna. Naturalmente ci sarà prima da chiudere la trattativa con i nerazzurri per tenere il Ninja.

Mercato Cagliari: Florenzi dice sì?

Il grande colpo del mercato estivo del Cagliari potrebbe essere quello di Alessandro Florenzi che oltre a rappresentare grande affidabilità grazie alla sua esperienza, ha ottime qualità per ricoprire più ruoli. Di Francesco lo conosce bene e ha dato il suo ok all’operazione che però è economicamente pesantissima.

Il primo problema, infatti, è l’ingaggio visto che l’ex capitano della Roma percepisce circa tre milioni di euro a stagione e questo sarà sicuramente un ostacolo. Il secondo problema, invece, è legato al costo del cartellino per il quale la Roma non intende fare grossi sconti.

