La Juventus ha fallito nel proprio percorso in Champions League. Eliminazione agli ottavi di finale contro il Lione per la squadra di Maurizio Sarri. Perso la Supercoppa italiana, la Coppa Italia e fuori anche dalla Champions prima del previsto. Il club bianconero è riuscito a portare (a fatica) a casa soltanto il campionato. Ora tutti sono finiti sul banco degli imputati e il presidente Agnelli prenderà sicuramente delle scelte importanti.

Juventus, iniziano le riflessioni dopo l’eliminazione della Champions

Già da oggi il numero uno della Juventus inizierà a prendere decisioni importanti per il bene della società. La Juve non vuole fermarsi e da subito a intenzione di programmare la prossima stagione. Tanti calciatori saranno mandati via per aver deluso e ora Sarri ha un futuro abbastanza incerto. Tra i pochi a salvarsi nella giornata di ieri contro il Lione è stato ancora una volta Cristiano Ronaldo, che è ovviamente confermato per il prossimo anno. Dalla sua famiglia però arrivano dichiarazioni forti dopo la delusione di ieri.

Juve, sorella Cristiano Ronaldo contro tutti sui social

Immenso ancora una volta Cristiano Ronaldo, che con i suoi due gol non è riuscito a portare ai quarti di finale la Juventus. Passa il Lione e tra i tanti delusi ci sono anche i familiari del campione portoghese. Sui social, infatti, nelle scorse ore, è intervenuta la sorella del calciatore bianconero che ha accusato tutti ed elogiato CR7: “Hai fatto meglio di chiunque altro, caro fratello. Sono orgogliosa di vederti giocare e di vedere la tua dedizione ma purtroppo da solo non puoi fare tutto, di più è impossibile! Sai che il calcio è così, ma devi anche pensare di aver fatto del tuo meglio e di essere ancora il migliore”.