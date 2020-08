Oroscopo di domani 9 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 9 agosto 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una giornata particolarmente positiva per te, soprattutto per quel che riguarda l’amore. Finalmente stai riuscendo a farti apprezzare anche dalla persona che ti piace, cerca però di non correre troppo. Sei una persona sensibile, un’eventuale delusione amorosa potrebbe farti male.

Toro. Bel momento per te: sul lavoro ci sono diverse soddisfazioni, e in questo periodo stai ricevendo tanti apprezzamenti anche da chi non credeva in te. Le giuste rivincite stanno arrivando, la tua autostima sta crescendo.

Gemelli. Questa estate è stata particolare per te, a volte ti sei sentito un po giù di morale. Ora però piano piano stai riacquisendo grande serenità, e anche le persone che ti sono intorno se ne accorgono.

Cancro. Sei una persona parecchio solare, ma c’è qualcosa che ti turba, e non riesci a levartelo dalla testa. Devi assolutamente risolvere i tuoi problemi personali, rischi di gravare anche su chi ti vuole bene.

Leone. Grandi novità sul lavoro: stai per ricevere un compito importante, e potrebbero cambiare tante cose per te. Cerca di sfruttare al meglio le tue occasioni.

Vergine. Non sei triste, sei solo preoccupato. Le cose per fortuna andranno meglio di giorno in giorno, riuscirai a toglierti vari pensieri che ti stanno appesantendo.

Oroscopo Paolo Fox 9 agosto 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Attenzione a quello che può succedere in amore: se sei in coppia potrebbe essere arrivato il momento di rinforzare il legame. Se invece sei single occhio a possibili nuovi incontri interessanti.

Scorpione. Bravo, sei riuscito a prendere una decisione molto importante e questo ti ha portato ottimi risultati. Sei sempre stato un tipo ansioso, stavolta però hai dimostrato grande lucidità.

Sagittario. Da qualche weekend ad oggi siete nervosi e stanchi. Tra gli impegni settimanali e le arrabbiature causate dagli altri, arrivi a venerdì sempre piuttosto affaticato.

Capricorno. Domani potreste essere sommersi da molto pensieri. Negli ultimi giorni siete stati turbati da molte preoccupazioni. Qualcuno ha perfino deciso di chiudere del tutto alcune relazioni che non andavano più avanti. Fortunatamente le cose miglioreranno da martedì in poi.

Acquario. Cerca di non esagerare con le spese, questo periodo porterà a grandi svaghi, ma potresti anche rischiare di dover rinunciare a qualcosa. Gestisciti meglio, sei una persona matura e dovrai comportarti da tale.

Pesci. Domani sarà una giornata molto movimentata. I soldi e il lavoro vi procurano ancora molta tensione: cercate di gestirli al meglio. Ci vuole ancora pazienza se non stanno arrivando le offerte che vorreste. Cercate di non rendere nervoso anche il rapporto di coppia, non sono giorni favorevoli ai litigi.