News Juventus, Sarri esonerato. ‘Like’ di Emre Can al post bianconero

La Juventus, qualche ora fa, ha sollevato dall’incarico il mister Maurizio Sarri. Emre Can non ha retto e ha lasciato un ‘like‘ su Instagram al post del club bianconero.

Emre Can senza rancore. ‘Like‘ al post dell’esonero di Sarri su Instagram

La Juventus è alla ricerca del nuovo allenatore dopo l’esonero di Maurizio Sarri. In questo momento circolano molti nomi per la sua sostituzione. Il club, tramite i propri profili social e sul sito ufficiale, ha comunicato la notizia dell’allontanamento del tecnico. Emre Can, fino a gennaio alla società bianconera (ora passato al Borussia Dortmund) non ha retto e ha lasciato un ‘like‘ provocatorio su Instagram sul post del club.

Motivo? Il giocatore tedesco, acquistato due anni fa, non ha mai convinto il tecnico ex Napoli e Chelsea che lo relegava spesso in tribuna e qualche volta in panchina. Con questo gesto ha confermato lo scarso feeling che aveva con l’allenatore toscano che non è mai rientrato nei suoi piani.

Con Sarri solo otto presenze in sei mesi

In sei mesi l’ex Liverpool ha collezionato solamente otto presenze. Troppo poche per un giocatore del suo calibro. Per questo ha chiesto di essere ceduto e di ritornare in Bundesliga (cresciuto nelle giovanili del Bayer Leverkusen e poi il passaggio al Bayern Monaco). Con Massimiliano Allegri era un titolare indiscusso (anche se a volte era spesso infortunato).