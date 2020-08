News Juventus, il club conferma: “Paratici rimane qui”

Dopo l’esonero di Maurizio Sarri si era parlato anche di un possibile allontanamento dell’attuale direttore sportivo Fabio Paratici. A smentire il tutto ci ha pensato lo stesso club bianconero con una nota ufficiale sul sito dell’Ansa.

La Juventus fa chiarezza: “Paratici non va via“

“Voci infondate“. E’ questo quello che arriva da Torino. Lo ha comunicato la stessa società attraverso l’Ansa. Paratici rimane al suo posto, anche se è stato lui a scegliere l’anno scorso Maurizio Sarri per il dopo Massimiliano Allegri. Si era parlato, addirittura, di una promozione dall’Under 23 di Federico Cherubini. Anche perché lo stesso patron Andrea Agnelli, subito dopo la fine del match di ieri sera negli ottavi di ritorno di Champions League contro il Lione, attraverso una dichiarazione rilasciata ai microfoni di ‘Sky Sport‘ aveva ribadito la sua totale fiducia nei confronti dello stesso Paratici, Cherubini e del vicepresidente Pavel Nedved.

Ora il presidente ha in mente solo un pensiero: trovare quanto prima il nuovo allenatore per la prossima stagione.

Per il post Sarri si pensa a Simone Inzaghi

Da un Maurizio all’altro. Anche se in questo caso al posto della ‘Z’ c’è la ‘C’. Il favorito per sedersi sulla panchina delle zebre è Mauricio Pochettino. In questo momento è svincolato ed è ancora sotto contratto con il Tottenham. Anche se il sogno di Agnelli è quello di portare in Piemonte il biancoceleste Simone Inzaghi.