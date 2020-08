Napoli, le condizioni di Insigne: la decisione in vista di Barcellona

Napoli, ecco Insigne: il capitano stringerà i denti, proverà a convincere Gattuso a schierarlo dal 1′

Sarà una sfida che potrebbe cambiare per sempre la storia del Napoli e Lorenzo Insigne non vuole proprio mancare. Se dovesse passare, trovando l’impresa contro il Barcellona, sarebbe la prima volta assoluta del club azzurro ai quarti di finale. E’ un’emozione che vorrebbe vivere il capitano dei partenopei, Lorenzo Insigne, pronto a stringere i denti. Ha lavorato, tra terapie ed allenamenti, nel corso della settimana che ha anticipato la sfida di questa sera. E’ stato convocato, com’è noto ormai da un po’ di tempo e il calciatore è volato in direzione Barcellona con il suo club. Non ha lasciato intendere molto Gattuso alla vigilia del match, oggi sarà una giornata decisiva per prendere una scelta definitiva. E Lorenzo Insigne, stando a quelle che sono le news odierne, sembra poterci essere per la sfida di stasera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, la Champions peserà su Gattuso: la decisione di ADL

Napoli, scalpita Lozano: ma Insigne può partire dal primo minuto

Stando a quel che rivelano i colleghi de Il Mattino, le condizioni di Lorenzo Insigne dopo l’infortunio subito contro la Lazio, sembrano essere ristabilite. Il capitano del Napoli non avverte più i fastidi che ha sentito nello sprint in campo, al San Paolo, sette giorni fa. Tutto risolto, con il calciatore pronto a dare manforte al suo club, per scrivere una pagina indelebile della storia del Napoli. Gennaro Gattuso potrà contare sul suo capitano.