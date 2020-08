Juventus, Ronaldo su Sarri? “Tempo di analizzare”

Juventus, Ronaldo saluta la stagione ma “dimentica” Sarri

Nessun saluta di Ronaldo per Maurizio Sarri. L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha postato un messaggio sibillino sul suo account Instagram.

L’attaccante ha parlato di vari temi senza tornare sull’addio a Sarri. Il portoghese ha parlato anche del futuro

“La stagione 2019/20 è finita più tardi del solito ma prima di quanto noi ci aspettassimo. Ora è tempo di riflessione, vogliamo fare una analisi sui nostri alti e bassi, perché il pensiero critico è l’unico modo per migliorare. Sono in un grandissimo club come la Juventus e questo sempre pensare come il migliore del mondo, per questo ci definiamo tra i migliori club al mondo”.

Ronaldo non saluta Sarri, c’erano problemi?

Nessun commento su Sarri ma il futuro sembra a Torino:

“ Vincere ancora una volta la Serie A in un anno così difficile ci ha reso molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Personalmente segnare 37 gol con la Juventus e 11 con la nazionale portoghese mi ha fatto piacere e guardare al futuro con rinnovata ambizione e voglia di continuare a migliorarmi ogni anno. Tuttavia i tifosi si aspettano molto di più da noi. Dobbiamo essere all’altezza delle aspettative. Che questa breve pausa vacanze ci permetta di prendere le adeguate considerazioni per il futuro è tornare più forti e impegnati che mai. A presto”.

