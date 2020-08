Inter, l’agente di Lautaro Martinez svela il futuro

Inter, tiene ancora banco il futuro di Lautaro Martinez

Carlos Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, ha parlato del futuro del suo assistito nel corso di un’intervista concessa a La Figura de la Chanca.

“ Oggi Lautaro ha tre anni di contratto e sta benissimo a Milano. La sua stagione che si sta per concludere è stata ottima ma non è finita, ha ancora l’Europa League da giocare e spero che l’Inter possa arrivare in finale e magari vincere questo torneo. Il trasferimento di Lautaro è un argomento più dei giornali che di noi operatori di mercato. È sempre stato un giocatore molto completo. Da ragazzino faceva molte scivolate e continuava a far fallo per la sua voglia di aiutare i compagni ma crescendo ha imparato molto. In adolescenza ha acquisito le virtù che oggi tutti voi vedere in campo.

Mercato Inter, Lautaro resta?

ll procuratore di Lautaro Martinez, sempre al centro delle voci di mercato, ha cancellato le voci sul possibile addio. L’attaccante era ed è uno dei grandi obiettivi di calciomercato del Barcellona di Leo Messi, suo amico e compagno di Nazionale. Tuttavia l’Inter per cedere il calciatore non intende fare sconti ed in questo momento il Barca non ha la disponibilità economica per acquistare il calciatore che costa oltre 100 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Le ultime sul futuro di Lautaro Martienz