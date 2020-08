Atalanta, tegola per Gasperini: grave infortunio, salta il PSG

L’Atalanta scenderà in campo contro il Paris Saint Germain per i quarti di finale di Champions League il 12 agosto. Una partita storica per il club lombardo che vuole provare a regalare emozioni ai propri tifosi dopo i mesi di choc vissuti a causa del coronavirus in questa prima parte di 2020. Campionato terminato al terzo posto dalla squadra di Gasperini che è arrivato a pochissima distanza da Juventus e Inter. Ora la competizione europea.

Atalanta, Gasperini prepara i suoi per il PSG

Tante assenze importantissime nel Paris Saint Germain in vista del match con l’Atalanta, ma anche la Dea dovrà fare a meno di calciatori importanti. Su tutti, Josip Ilicic. Non sarà a disposizione di Gasperini l’attaccante sloveno che sta lottando con una forte depressione da settimane e ha terminato la sua stagione. Adesso anche un altro giocatore fondamentale non sarà presente.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, esonero Sarri: adesso è ufficiale

Atalanta, infortunio Gollini: salterà il PSG

Niente da fare per Pierluigi Gollini. Il portiere dell’Atalanta ha concluso la propria stagione dopo aver scoperto dell’infortunio al ginocchio sinistro, si tratta di una lesione subtotale del crociato posteriore. Non potrà scendere in campo Gollini e dunque mister Gasperini dovrà affidarsi a Marco Sportiello per difendere i pali della porta della Dea. Il sogno Champions League per i bergamaschi continua.