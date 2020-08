Calciomercato Serie A, colpo Cavani: arriva la firma, beffate Inter e Roma

Edinson Cavani, attaccante uruguaiano classe 1987, ha voglia di restare ancora nel calcio che conta, quello europeo. Tante offerte per il calciatore ex Napoli che si è appena svincolato dal Paris Saint Germain in merito al mancato rinnovo di contratto. Avventura terminata a Parigi dopo sette stagioni. Ora però il calciatore vuole firmare un possibile ultimo grande contratto in Europa.

Calciomercato, tanti club su Cavani

A gennaio, il calciatore è stato vicinissimo all’Atletico Madrid, poi però tutto è saltato a causa di alcuni problemi legati tra i dirigenti del club spagnolo e gli agenti del calciatore. Ad oggi, i club interessati a lui sono tanti, come il Leeds e altri in Premier League, il Benfica, la Roma, la Lazio e l’Inter. Il calciatore, dopo diversi sondaggi, sembra aver preso la propria decisione, quella decisiva.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ufficiale l’esonero di Sarri

Calciomercato, Cavani non tornerà in Serie A: c’è il Benfica pronto a firmarlo

Secondo le ultime voci di mercato, Cavani ha lasciato il Paris Saint Germain ed è pronto a prendere la sua decisione. Il calciatore approderà i in Portogallo, per vesitre la maglia del Benfica. Manca soltanto la firma sul nuovo contratto che arriverà nei prossimi giorni. Beffate le italiane, come Inter, Roma e Lazio che contavano di riportare il calciatore sudamericano in Serie A.