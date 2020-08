La Roma ha cambiato pelle, diventando una creatura di Dan Friedkin ma i problemi di campo e di calciomercato restano: Edin Dzeko potrebbe andare via.

Calciomercato Roma, Dzeko può lasciare

Nuova dirigenza, vecchi problemi. E’ ancora così per la Roma di Paulo Fonseca, eliminata dal Siviglia pochi giorni fa dagli ottavi di Europa League.

“Sono deluso da tutto. Non siamo mai stati in partita, ci hanno mangiato in tutto: velocità, tecnica e preparazione della gara. Ci hanno mangiato”. Era stato quello lo sfogo di Edin Dzeko dopo la sonora sconfitta in Europa League contro il Siviglia. Per l’attaccante e capitano della Roma, dunque, sono ancora aperte le porte di un possibile addio. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, lo scenario non sarebbe impossibile, nonostante il cambio di proprietà e i nuovi obiettivi che stanno per essere decisi.

Le richieste di e per Dzeko

Le durissime parole erano rivolte a se stesso, a Fonseca e ai compagni, ma in parte anche alla società, secondo la Rosea. Dzeko chiede una squadra competitiva e giocatori all’altezza. Lo vuole per se stesso e per la piazza. Il bosniaco è destinato a restare a Roma e la sua cessione non rientra nei piani del club. Se poi arrivasse un’offerta da, almeno, venti milioni, e il giocatore fosse interessato, la società ascolterebbe, ma ora non ci sono dubbi che si ripartirà da lui per il quotidiano.

