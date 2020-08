Calciomercato Roma, Friedkin scatenato: tutto sul talento della Fiorentina

La Roma pronta a rendersi la regina della prossima sessione di calciomercato e non solo. Il club vuole subito puntare alle posizioni in alto di classifica per la prossima stagione e provare a portare un trofeo a casa alla prima con Friedkin da presidente. Il passaggio del cambio di proprietà è ormai avvenuto, ma sarà formalizzato con il passaggio di denaro entro fine mese. Intanto, la società oltre alla ricerca di un dirigente valuta anche i calciatori per rinforzare la rosa di Fonseca.

Roma, gli obiettivi del club

La Roma punta ad aggiungere qualità nella propria squadra. Tanti gli obiettivi in ogni reparto di campo. La società guarda attentamente al campionato italiano, dove c’è Gaetano Castrovilli della Fiorentina che ha sorpreso tutti in questa stagione di Serie A. Il cambio di proprietà potrebbe intrigare il giocatore, che però è considerato una bandiera già alla Fiorentina. La prossima stagione per lui potrebbe arrivare anche la maglia viola numero 10.

Roma, Castrovilli nel mirino per il centrocampo

La Roma dalla sua ha la partecipazione all’Europa League che potrebbe attirare a se diversi calciatori. Intanto, pare che per Gaetano Castrovilli ci siano stati già dei primi contratti con Guido Fienga della Roma. Prima però i giallorossi affroneranno alcune cessioni, poi l’assalto al talento viola. Si lavora per un’offerta di 40 milioni di euro più 2 milioni a stagione al calciatore.