Calciomercato Parma, si cerca il nuovo ds dopo l’addio con Faggiano

I ducali sono alla ricerca del nuovo direttore sportivo dopo l’addio di Daniele Faggiano che, dopo quattro anni, ha lasciato il club per accordarsi con il Genoa di Enrico Preziosi.

Per il dopo Faggiano circolano tre nomi

Daniele Faggiano non è più il direttore sportivo dei crociati. E’ notizia di qualche ora fa che l’ex Palermo ha firmato un contratto triennale con il Genoa di Enrico Preziosi. A lui il compito di scegliere il nuovo tecnico e di rifondare la squadra. Il Parma, adesso, è alla ricerca di un nuovo ds. Non più Alessandro Lucarelli (la società gli ha affidato un incarico più importante, ovvero proprio quello di scegliere il nuovo dirigente). I nomi che circolano nel club sono molti: a partire da Marcello Carli che è stato allontanato dal Cagliari di Tommaso Giulini.

Quest’ultimo ha promosso in prima squadra Pierluigi Carta. Si fa anche il nome di Dario Baccin. L’ex difensore, ora vicedirettore sportivo dell’Inter, potrebbe lasciare Milano per legarsi alla società di Pietro Pizzarotti. Non è da escludere anche Federico Cherubini anche se, con il possibile allontanamento di Fabio Paratici dalla Juventus, possa essere promosso dall‘Under 23.

D’Aversa è l’unico sicuro di rimanere

Dopo l’addio di Faggiano (che ha concluso la sua esperienza parmense con due promozioni e due salvezze), l’unico certo di rimanere ancora a Parma è il tecnico Roberto D’Aversa. Allena i ducali dalla Serie C, portandoli fino in Serie A.